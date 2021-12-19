Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı

Daha da soğuyacak! Karlı hava durumu günlerce sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürecek, özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Yeni haftada Türkiye'yi soğuk ve karlı günler bekleyecek.

Daha da soğuyacak! Karlı hava durumu günlerce sürecek…

Daha da soğuyacak! Karlı hava durumu günlerce sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürecek, özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Yeni haftada Türkiye'yi soğuk ve karlı günler bekleyecek.

19 Aralık 2021 Pazar 12:24
banner459

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre kıyı kesimler hariç birçok şehirde kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarındaki düşüşün sürmesi beklenirken hafta ortasında İstanbul’da hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya’nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya’nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya’nın doğu kıyıları ile Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya’nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu’nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Daha Da Soğuyacak! Karlı Hava Durumu Günlerce Sürecek…
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi
Başvuru için son 5 gün! 20 bin kişi alınacak
Başvuru için son 5 gün! 20 bin kişi alınacak
Otomobil Stokçularıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Otomobil Stokçularıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Adalet bakanlığı 200 kadrolu personel alımı başvurusu açıldı!
Adalet bakanlığı 200 kadrolu personel alımı başvurusu açıldı!
Edirne'yi sel vurdu!
Edirne'yi sel vurdu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber