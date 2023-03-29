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Fatih Mehmet Erkoç Temayül’de Yoğun İlgi Gördü

Pazar günü Merkez Spor Kompleksinde Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday adayları icin temayül yoklaması yapıldı.

Fatih Mehmet Erkoç Temayül’de Yoğun İlgi Gördü

Fatih Mehmet Erkoç Temayül’de Yoğun İlgi Gördü

Pazar günü Merkez Spor Kompleksinde Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday adayları icin temayül yoklaması yapıldı.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:48

Beklenilenin aksine aday adaylarının çok olması teşkilat tarafından olumlu karşılanmasının yanında yaklaşan seçimlerin Ak Parti için olumlu sonuçlanacağının görüşü hakim oldu. Ancak ne var ki yüzyılın afetinin yaşandığı şehrimizde bu temayül yoklamasının biraz sönük geçmesine sebebiyet verdi.

Adaylar arasında bir iki ismin öne çıktığı temayül de eski Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç teşkilata bir heyecan getirdiğide gözlerden kaçmadı. Sayın Erkoç temayül yoklamasında İl ve ilçelerden gelen teşkilat mensupları tarafından büyük ilgi gördü . Partililerde birebir ilgilenen Fatih Mehmet Erkoç ‘un bu temayülde yüksek oy alması bekleniyor .

Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında yapmış olduğu icraatlarla geçen süre içerisinde adından sıkça söz ettiren Erkoç vekillik yarışında da ipi göğüslemesi en muhtemel aday. Özellikle başkanlığı sırasında şehre yeni kazandırdığı ulaşım ağları ve kentsel dönüşüm projeleriyle yaptıklarının ne kadar değerli olduğunu da kanıtlamış oldu. Deprem de en az zarar gören Kuzey Çevre Yolu güzergahı, Şekerdere, Sümbüllü yol çalışmaları ve Gayberli kentsel dönüşüm projeleri ile bu deprem de hem ulaşımın aksamaması hem de facianın göreceli olarak daha fazla olmaması adına önemli gelişmeler olarak sayabiliriz. Özellikle bir çok kesmin şiddetle karşı çıktığı Kuzey Çevre Yolu çalışmasının ne derece önemli olduğunun görülmesinin yanında o proje tamamlanmış olsaydı şu anda farklı şeyler konuşuyor da olabilirdik.

Milletvekilliği adaylığı gerçekleşmesi durumunda yaptıkları da yapacaklarının teminatı olacağı kanaatide tüm teşkilat ve Kahramanmaraş tarafından kabul görmektedir ve taraflı tarafsız tüm seçmenler tarafından Kahramanmaraş Sayın Erkoç'u bağrına basacaktır …

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Fatih Mehmet Erkoç Temayül’de Yoğun İlgi Gördü
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