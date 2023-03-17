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Genç ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı

Kahramanmaraş’ın genç ve başarılı Bürokratlarından Enerji Bakanlığı Yatırımlar Daire Başkanı Aziz Kömürcü 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığı için istifa etti. Kömürcü, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde başvuru dilekçesini verdi.

Genç ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı

Genç ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı

Kahramanmaraş’ın genç ve başarılı Bürokratlarından Enerji Bakanlığı Yatırımlar Daire Başkanı Aziz Kömürcü 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığı için istifa etti. Kömürcü, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde başvuru dilekçesini verdi.

17 Mart 2023 Cuma 11:38

Aday Adaylık başvurusunun ardından Basın Mensuplarına kısa bir açıklama yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Aziz Kömürcü, Şühedaya vefa, millete beka anlayışıyla milli duruşun kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’ne yönelik Kahramanmaraş milletvekili aday adaylığı başvurumu gerçekleştirdim. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleri doğrultusunda aziz Türk milletine hizmete talibim. Allah mahcup etmesin dedi.

Türk Siyasetine Hayırlı olsun.

Aziz Kömürcü Kimdir?

1982 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Nadır köyünde dünyaya geldi. İlkokula Çoğulhan Köyü İlkokulu’nda başladı ve ailesinin Afşin ilçe merkezine taşınması sebebiyle eğitim hayatına Afşin ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’nda devam etti. Ortaokula Tek Ortaokulu’nda devam etti ve buradan mezun oldu.

Ülkücü Hareket ile ortaokul yıllarında tanıştı. Ortaokul eğitiminden sonra Afşin Lisesi’ne başladı. Ortaokul ve lise hayatı süresince Ülkü Ocakları teşkilatında aktif olarak yer aldı. Liseden sonra Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) bölümünü kazandı ve 2008 yılında mezun oldu.

Üniversite hayatı boyunca Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığında ve Ülkü Ocakları Çukurova Üniversite teşkilatında görev aldı. Meslek hayatına Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kütahya Seyitömer Termik Santrali’nde makine mühendisi olarak başladı. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok projede görev aldı. Kütahya’da bulunduğu süre içerisinde Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, TÜRKAV Kütahya İl Başkanlığı ve Türk Enerji-Sen’de çeşitli görev ve çalışmalarda bulundu. Bu sırada Dumlupınar Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı’nda akademik çalışmalarıma başladı. Seyitömer Termik Santrali’nin özelleştirilmesiyle görevine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde devam etti. Bu süre içerisinde ülkemizde kurulan elektrik üretim santrallerinin ve elektrik tesislerinin proje onay, kabul ve devreye alma aşamalarında ve aynı zamanda Bakanlık bünyesinde yürütülen elektrik tesislerine ilişkin mevzuat çalışmaları içerisinde yer aldı.

2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Yatırımları Daire Başkanı olarak atandı. Bu görevi sırasında çalışmalarından dolayı 2018 yılında Sn. Berat ALBAYRAK tarafından Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Başkanlığı süresi içinde ülkemize yapılan elektrik üretim tesisi toplam yatırımlarının %21 kadarının proje onay, kabul ve devreye alma süreçlerini başarıyla yürüttü. Ülkemiz bu projelerle birlikte yaklaşık olarak 22353 MWe gücünde 806 adet elektrik üretim tesisi kazandı. Elektrik tesislerine ilişkin birçok ikincil mevzuatın güncellenmesi ve düzenlenmesine öncülük etti. Aynı zamanda nükleer elektrik üretim santralleri, elektrik depolama ve şarj istasyonları çalışmaları içerisinde bulundu.

Bu sırada Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansımı tamamladı ve yine aynı bölümde doktora çalışmalarına başladı. Akademik çalışmaları sırasında TÜBİTAK bünyesinde “Termik Santrallerde Kullanılan Düşük Kaliteli Linyitlerin Yanma Sorunlarının Araştırılması ve Temiz-Verimli Enerji Eldesi İçin Akışkan Yataklı Kombine Çevrim Santrali Tasarımı” konusunda çalıştı. Uluslararası sempozyumlarda enerji alanında bilimsel çalışmalarda bulundu.

Akademik çalışmaları ve idari görevleriyle birlikte Türk milliyetçiliğine hizmet eden birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

Evli olup Hasan Göktürk ve Aybike Aysel adında iki çocuğu bulunmaktadır.

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Genç Ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı
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