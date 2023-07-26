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Hak sahipliği başvuruları 30 Temmuz’da sona eriyor!

Asrın felaketinde afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binaları için yerinde dönüşüm imkanı ve verilecek inşaat kredisinden yararlanabilmesi amacıyla başvurusu zorunlu olan hak sahipliği müracaatında son 3 güne girildi.

Hak sahipliği başvuruları 30 Temmuz’da sona eriyor!

Hak sahipliği başvuruları 30 Temmuz’da sona eriyor!

Asrın felaketinde afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binaları için yerinde dönüşüm imkanı ve verilecek inşaat kredisinden yararlanabilmesi amacıyla başvurusu zorunlu olan hak sahipliği müracaatında son 3 güne girildi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:33

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Evleri yıkılan veya oturulmayacak durumda olan kişiler için hak sahipliği başvuru dönemi devam ediyor.

Hasar tespit çalışmalarından sonra başlayan AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru sürecine sona doğru yaklaşılıyor.

30 Mayıs tarihinde başlayan AFAD Afetzede Hak Sahipliği için son başvuru tarihi 30 Temmuz'da sona erecek.

e-Devlet üzerinden başvuru yapabilen vatandaşların 60 günlük sürenin ardından başvurularının kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Başvuru için aranan şartlar

Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar başvuru yapabilecek.

İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler ve hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler de başvurularını gerçekleştirebiliyor.

AFAD Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, depremin vurduğu 11 ilde kurulan 141 Hak Sahipliği Başvuru merkezine 2 ayda 587 bin 600 afetzede başvurdu.

Gaziantep’te depremde en fazla ağır hasar gören Nurdağı ilçesinde hak sahipliğine 9 bin 359 başvuru oldu. Nurdağı’nda açılan AFAD’ın hak sahipliği başvuru ofisinde depremzedelerin başvuru yoğunluğu yaşandı.

Yerinde Dönüşüm projesinde başvuru sayısı 100 bini buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yapılan başvurunun 100 bini aştığını açıkladı.

Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

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Hak Sahipliği Başvuruları 30 Temmuz’da Sona Eriyor!
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