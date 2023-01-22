İsveç, Stockholm'de aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yaktı

Paludan, binanın önünde "Kur'an-ı Kerim yakmak" niyetinde olduğunu söylemişti.

İsveç dışişleri bakanı Tobias Billström Cumartesi öğleden sonra Müslümanlara yönelik nefreti kınadı, ancak ülkesinde belirli özgürlükler olduğunu vurguladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. "İsveç, geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir, ancak bu, İsveç Hükümetinin veya benim, ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez."

Büyükelçilikte Türkiye yanlısı bir karşı protesto da planlandı.

Türkiye cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, gösteriyi "nefret suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin vermek, nefret suçlarını ve İslamofobiyi teşvik etmektir. "Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil, modern barbarlıktır."

Türkiye, Stockholm'ün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenleri ve "terörist" olduğunu iddia ettiği Kürtleri sınır dışı etmek gibi çeşitli siyasi talepleri yerine getirmesini sağlamak amacıyla Mayıs ayından bu yana İsveç'in NATO üyelik hedefini engelledi.

Türkiye neden Finlandiya ve İsveç'i NATO'dan çıkarmak istiyor?

Eleştirmenler, ülkenin egemenliğinin yanı sıra İsveç'teki hak ve özgürlükleri baltaladığını söyleyerek bu taleplerin karşılanmasına karşı uyarıda bulundular.

İsveç Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı ile Cuma günü Almanya'da Ukrayna konulu bir görüşme sırasında alındığını söylediği bir kararla gezinin "ertelendiğini" doğruladı.

Pål Jonson, "Türkiye ile ilişkiler İsveç için çok önemli ve diyaloğu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Ankara, protestolar üzerine İsveç büyükelçisini günler sonra ikinci kez çağırdı.

Geçen hafta, Erdoğan'a benzeyen bir mankenin asıldığını ve Türkiye cumhurbaşkanını diktatör olarak yaftaladığını gösteren bir videonun yayınlanması Türkiye'nin sıkıntılarını artırdı.

Suriye'deki Kürtleri destekleyen Rojava Komitesi'ne bağlı bir grup tarafından paylaşıldı.

Cumartesi günü Stockholm'de İsveç'in NATO üyeliğine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu komitenin de katıldığı Kürt yanlısı bir gösteri planlanıyor.

Türkiye, İsveç'i, başta Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve onun kuzey Suriye ve Irak'taki müttefikleri olmak üzere "terörist" olarak adlandırdığı Kürt aktivistleri ve sempatizanlarını barındırmakla suçluyor.