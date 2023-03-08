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Kahramanmaraş depremi sonrası İtalyanlardan şüphe uyandıran 7 kedili İstanbul paylaşımı!

Kahramanmaraş depremi sonrası İtalyanların 7 kedili İstanbul paylaşımı tartışmalara neden oldu. Verilen mesajın ne olduğu araştırmacı yazar Eray Hacıosmanoğlu açıkladı.

Kahramanmaraş depremi sonrası İtalyanlardan şüphe uyandıran 7 kedili İstanbul paylaşımı!

Kahramanmaraş depremi sonrası İtalyanlardan şüphe uyandıran 7 kedili İstanbul paylaşımı!

Kahramanmaraş depremi sonrası İtalyanların 7 kedili İstanbul paylaşımı tartışmalara neden oldu. Verilen mesajın ne olduğu araştırmacı yazar Eray Hacıosmanoğlu açıkladı.

08 Mart 2023 Çarşamba 14:02

Ferda Yıldırım'ın kanalına konuk olan Eray Hacıosmanoğlu, Türkiye üzerinden sinsi planlarının olduğunu ve önümüzde kısa vadede güzel günler olmadığını belirtti.

İşte Hacıosmanoğlu'nun o açıklamaları...

Yeni Roma'nın başkenti olduklarını söyledikleri İstanbul'u Türksüzleştirme niyetindeler. İstanbul bir tehdit altındadır. Bilim adamları 'evlerinizi satın gidin' diyor.

Bu depremleri tek dünya devletini kurmak isteyenler yaptı. Fiziki bir işgal tehditlerine asla cesaretleri yok. Depremler sonrası kenetlenmeyi gördüler.

Birleşmiş Milletler, İstanbul'da açtığı ofisin görevi ne? İç savaş ve doğal afet sonrası davranış belirleme görevleri var. Neden geldiler? Gündemimizde deprem yoktu. Yapay depremler onların eliyle yapıldı. Devamında Türkiye'nin 7'li kedili mesajlar veriyorlar. O savaş uçakları ile bize şov yapıp yardıma geldiğini söyleyenler 79 tane konsolosluk kapatıp ülkeden kaçtılar

1 milyar insanın göç edeceği söyleniyordu. Bunu neyle yapacaklardı? Depremle yapacaklarını biz söyledik. Konsoloslukları kapatıp kaçan ülkelerden birisi de İtalya'ydı.

İtalyanlar iki gün önce 13 minarenin olduğu bir sürü kedinin olduğu 'İstanbul kedileri sever' fotoğrafı paylaştılar. Bunu her şeye bağlayabiliriz. Bence şifreli bir mesaj bu. Başımıza gelmeden anlayamayacağız. Bunu 13 Mart'a ya da komik yerlere bağlayabiliriz. Ben ayakları yere basmayan konular için ezoterizm oluşturmak istemiyorum. Gerçekçi verilere baktığımızda 7 yılda yaşanacak hiçbir şey doğal olmayacak. 2030'a kadar belalı bir süreçteyiz. 7 tepeli şehrin yok olacağını söylüyorlar. Gerçek Türk hiçbir şeyden korkmaz. Korkmayın.

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