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Kahramanmaraş Depreminde Acı Bilanço Artıyor: Can Kaybı 44 Bin 347'e Yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 347'e yükseldiğini duyuran Sezer, afet bölgesindeki son durumu da paylaştı.

Kahramanmaraş Depreminde Acı Bilanço Artıyor: Can Kaybı 44 Bin 347'e Yükseldi

Kahramanmaraş Depreminde Acı Bilanço Artıyor: Can Kaybı 44 Bin 347'e Yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 347'e yükseldiğini duyuran Sezer, afet bölgesindeki son durumu da paylaştı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 13:39

Depremin ilk anından bu yana bölgedeki çalışmalar için giden 235 bin arama-kurtarma ekibinden 8 bin 182 kişinin kaldığını belirten Sezer, “Yoğun bir çalışma devam ediyor. 10 bin üzerinde bölgeye çadır sevk ediyoruz” dedi.

Deprem bölgesine günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edildiğini dile getiren Sezer, “Barınmayla ilgili olarak hem çadır kentleri yoğun bir şekilde kuruyoruz hem artçılar nedeniyle çadır talepleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Günlük ortalama 10 bin üzerinde bölgeye çadır sevk ediyoruz ve bunu en ücra noktalara kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Nakdi yardımlar konusunda depremzedelere 10 bin lira verilmesi kararlaştırılmıştı ve şu anda 918 bin vatandaşımıza bir şekilde bu ödemeler yapıldı. E-Devlet üzerinden bunları kontrol edebilirler. Sezer "Taşınma yardımı dediğimiz yardımlar ve kira yardımları ile ilgili olarak hazırlıklarımız da tamamlanmış durumda. Burada da E-Devlet üzerinden başvurular alınarak değerlendirme süreci devam ediyor. Bunla ilgili olarak da yakın bir zaman içerisinde de ödemeler başlayacaktır” diye konuştu.

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