Kahramanmaraş depremini bilen kahin bu sefer net tarih verdi!

Kahramanmaraş depremini 3 gün öncesinde sosyal medya hesabından duyuran deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni açıklama geldi. Frank Hoogerbeets tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart ve 4 Mart tarihleri arasında Merkür ve Satürn gezegenlerinin birbirine daha fazla yaklaşacağını belirterek yeni bir öngörüde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketi ile birlikte 11 ilimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Yaşanan yıkım ile birlikte 44 binin üzerinde can kaybı yaşanırken binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

Yapılan paylaşım ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets tarafından geldi. Gerçekleşen Kahramanmaraş depremini 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan ünlü deprem uzmanı tahminlerine bir yenisini daha ekledi.

Deprem kâhini olarak bilinen deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yeni gelen açıklamasıyla mart ayına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, yeni bir deprem felaketinin olabileceği vurgusunu yaptı. Yeni iddialarıyla sosyal medyada kargaşa başladı.

MART AYINA DİKKAT EDİLSİN

Mart ayına vurgu yapan deprem kâhini Frank Hoogerbeets tarafından yapılan açıklamalara göre Merkür ve Satürn gezegenlerinin dünyaya yaklaşacağı konusunda uyardı. Bu yakınlığın depremi tetikleyebileceğinin altını çizen uzman isim Hoogerbeets ilk haftanın oldukça dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

2 Mart tarihinde kritik gezegen geometrisinin yakınmasını gördüğünü belirten uzman isim çok önemli bir detay olduğunu vurguladı. Mart ayının 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı içeren gezegensel bir kavuşma yaşanacağını bu kavuşmada Dünya, Merkür ve Satürn'ün olmasının ise oldukça kritik olduğu ifade edildi.

7 VE 8'İN ÜZERİNDE SİSMİK OLAY YAŞANABİLİR!

Dünya, Merkür ve Satürn'ün bir araya gelmesi ile birlikte mart ayının 3'ü ile 4'ü civarında büyük bir sismik olayın yaşanabileceğine vurgu yaptı. Ayriyeten dolunayın 6 Mart ile 7 Mart tarihlerinde çıkması bekleniyor. Korku yaratmaya çalışmadığının altını çizen ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets uyarıda bulunduğunu vurguladı. Gezegenlerin sismik olaylara neden olduğunu belirten uzman isim belirtilen 7'nin çok üzerinde veya 8'in çok üzerinde sismik olayların yaşanabileceğini ifade etti.