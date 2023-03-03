Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi.