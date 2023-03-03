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Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Mart 2023 Cuma 06:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Kahramanmaraşta 5.0 Büyüklüğünde Deprem!
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