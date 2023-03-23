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Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun ilçesinde yaşan deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem... Çevre illerden de hissedildi

Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun ilçesinde yaşan deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2023 Perşembe 12:48

AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Öncelikle şunu söyleyeyim art arda depremler bölgede oluyor. Zaman zaman 5'in üzerine çıkabileceğini söylemiştik. 6'ya kadar çıkabilir. 5.3 hasarlı binalar için sıkıntı oluşturuyor. Yıkılmadan önce etrafının çevrilmesi gerekiyor, insanların oraya yanaşmaması gerkiyor. Dışarıda bile hissedebileceğiniz bir deprem büyüklüğü. Bu süreç biraz sürecek, zaman zaman da büyüyecek. Artçı deprem olarak değerlendirilmesi gerekir. Sığ depremlerin şiddeti yüzeyde daha çok hissediliyor. 7 kilometre olması bu açıdan önemli" dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2023 16:21
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Kahramanmaraşta 5.3 Büyüklüğünde Deprem... Çevre Illerden De Hissedildi
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