Kahramanmaraş'ta Ayçiçekleri Tarlalarına Domuz Tehdidi

İlçeye bağlı Geben Mahallesi kırsalına domuz sürüleri dadandı. Yaşanan bu durumundan şikayetlerini dile getiren bölge halkı, yetkililerden biran önce bu duruma bir çözüm bulmalarını aksi takdirde aç çiçekten bir kazanç elde edemeyeceklerini ifade ettiler.

Aç kalan yaban domuzlarının Andırın Geben Ovası'na inerek, ayçiçeği tarlalarına zarar vermesi, çiftçilerin kabusu oldu.

Çiftçiler tarlalarında tüfekli nöbete başlarken, Kahramanmaraş ve Andırın Ziraat Odası başkanlıklarının domuzların baş düşmanı olan yırtıcı hayvanların popülasyonunun korunması için Ekosistemi Koruma adına çalışma yapıp yapmadıkları merak konusu oldu.

Andırın Geben muhtarı Yusuf Kenan Bakacak olayla ilgili şunları söyledi: "Andırın Geben muhtarıyım. Yaklaşık 10 bin bekarlık alanda ayçiçek sılaj mısır ekili. ancak domuz saldırısı hat safhada. Geben'e her taraktan domuzlar saldırıyor, ayçiçeklerimiz zarar görüyor. Devletimizden ve yetkililerden bize yardım etmelerini istiyoruz."