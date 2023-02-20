Kahramanmaraş'ta depremzedelerin yaraları sarılıyor!

Afetin ilk gününden beri olaya hakim olan devlet tüm kurumlarıyla hem sahada arama kurtarma çalışmalarını tamamladı hem de şu anda enkaz kaldırılma işlemleri hızla devam ediyor. Şu ana kadar Kahramanmaraş il genelinde deprem nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 458, yaralıların ise 61 bin 128 olduğu öğrenildi.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlar koordineli bir şekilde dağıtılmaya devam ediliyor. Deprem felaketinin ardından 12 Şubat Stadyumu çadır kent haline getirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar çadır kentte yaşayan depremzedelerin yaralarını sarmaya başladı. Yiyecek ve kıyafet yardımları yurdun her tarafından gelmekte olup afetzedelere dağıtılmakta. Ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kılavuzlu'da ve Erkenez Mahallesi'nde oluşturmaya başladığı konteynırlarla da afetzedelere destek sunacak.

kentte gözle görülür bir şekilde deprem yaralarının sarılmaya başlandığı hayatın bir nebze de olsa normale döndüğü gözlemlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kahramanmaraş'a gelerek depremzedelerle görüşeceği ve bölge ile ilgili bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.