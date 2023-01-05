Kahramanmaraş ve bir çok ilde devletin ücretsiz dağıttığı kömürleri parayla satıyorlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürler internet üzerinden satışa çıkarılıyor.
Devletin ihtiyaç sahiplerine bedava dağıttığı kömür ve üzerinde parayla satılamaz yazısı olmasına rağmen yardımından yaralanan bazı kural tanımazlar kömürleri internet üzerinden satışa çıkartıyor.
Sosyal medya üzerinden alenen verilen ilanlarda kömülerin torbası 50 ile 60 lira arasında fiyatlandırlıyor.
KAHRAMANMARAŞ’TA ÇOK SAYIDA İLAN VAR
Kahramanmaraş’ta da bazı kişiler, kendilerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile çeşitli yardım kuruluşları tarafından dağıtılan kömürleri Letgo ve Facebook üzerinden satışa çıkarıyor.
Vatandaşlar, bu işi ranta çevirip devletin yardımının suistimal edilmesine tepki gösteriyor. Yetkililerin bu kişileri takibe alarak gerekeni yapmasını istiyor.