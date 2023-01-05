Kahramanmaraş ve bir çok ilde devletin ücretsiz dağıttığı kömürleri parayla satıyorlar

Belediye ve Kaymakamlıklara bağlı fonlar ile Sosyal Hizmetler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek, her yıl düzenli olarak kömür ve odun yardımları yapılıyor. Ancak yapılan bu yardımlar art niyetli kişiler tarafından rant kapısı olarak değerlendirliyor.