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Kahramanmaraş ve bir çok ilde devletin ücretsiz dağıttığı kömürleri parayla satıyorlar

Belediye ve Kaymakamlıklara bağlı fonlar ile Sosyal Hizmetler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek, her yıl düzenli olarak kömür ve odun yardımları yapılıyor. Ancak yapılan bu yardımlar art niyetli kişiler tarafından rant kapısı olarak değerlendirliyor.

Kahramanmaraş ve bir çok ilde devletin ücretsiz dağıttığı kömürleri parayla satıyorlar

Kahramanmaraş ve bir çok ilde devletin ücretsiz dağıttığı kömürleri parayla satıyorlar

Belediye ve Kaymakamlıklara bağlı fonlar ile Sosyal Hizmetler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek, her yıl düzenli olarak kömür ve odun yardımları yapılıyor. Ancak yapılan bu yardımlar art niyetli kişiler tarafından rant kapısı olarak değerlendirliyor.

05 Ocak 2023 Perşembe 12:43

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürler internet üzerinden satışa çıkarılıyor.

Devletin ihtiyaç sahiplerine bedava dağıttığı kömür ve üzerinde parayla satılamaz yazısı olmasına rağmen yardımından yaralanan bazı kural tanımazlar kömürleri internet üzerinden satışa çıkartıyor.

Sosyal medya üzerinden alenen verilen ilanlarda kömülerin torbası 50 ile 60 lira arasında fiyatlandırlıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA ÇOK SAYIDA İLAN VAR

Kahramanmaraş’ta da bazı kişiler, kendilerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile çeşitli yardım kuruluşları tarafından dağıtılan kömürleri Letgo ve Facebook üzerinden satışa çıkarıyor.

Vatandaşlar, bu işi ranta çevirip devletin yardımının suistimal edilmesine tepki gösteriyor. Yetkililerin bu kişileri takibe alarak gerekeni yapmasını istiyor.

Son Güncelleme: 05.01.2023 12:45
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Kahramanmaraş Ve Bir çok Ilde Devletin ücretsiz Dağıttığı Kömürleri Parayla Satıyorlar
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