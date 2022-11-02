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Kahramanmaraş Yeni Stadyumunun İhalesi Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanda hayata geçirilecek yeni stadyumun ihalesine çıkıyor. Başkan Güngör, “9 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da yeni stadyumumuzun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Yeni Stadyumunun İhalesi Yapılıyor

Kahramanmaraş Yeni Stadyumunun İhalesi Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanda hayata geçirilecek yeni stadyumun ihalesine çıkıyor. Başkan Güngör, “9 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da yeni stadyumumuzun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği dev projelerle şehrin katma değerini artırmaya devam ediyor. Şehre kazandırılacak yeni stadyumun ihalesinde geri sayım başladı. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu 120 dönümlük alanda hayata geçirilecek yeni stadyum için 9 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da ihaleye çıkılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek projeyle Kahramanmaraş, UEFA standartlarında bir spor tesisine kavuşacak.

Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı Olsun

Yeni spor kompleksinin Kahramanmaraş için önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde iki stadyumuz var. Ancak her iki stadyumumuz da standartları karşılamadığı için müsabaka oynanamıyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın da destekleriyle 12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumu’muzun bulunduğu alanlarda dönüşüm çalışmalarımıza başladık. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu 120 dönümlük alana içerisinde stadyum, olimpik yüzme havuzu, sosyal tesisler, bireysel spor sahaları olan sosyal donatıları fazla olan bir spor kompleksi kazandırıyoruz. İnşallah 9 Kasım Çarşamba günü de stadyumumuzun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.

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Kahramanmaraş Yeni Stadyumunun İhalesi Yapılıyor
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