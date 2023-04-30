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Kahramanmaraşlı Polis Memuru Patlamada Şehit Oldu

Suriye’nin Tel Abyad’da görevli Kahramanmaraşlı polis memuru bombalı aracın patlaması sonucu şehit oldu.

Kahramanmaraşlı Polis Memuru Patlamada Şehit Oldu

Kahramanmaraşlı Polis Memuru Patlamada Şehit Oldu

Suriye’nin Tel Abyad’da görevli Kahramanmaraşlı polis memuru bombalı aracın patlaması sonucu şehit oldu.

30 Nisan 2023 Pazar 22:32

Kriminal Daire Başkanlığı kadrosunda iken geçici olarak Urfa Emniyet Müdürlüğü kadrosu Barış Pınarı Bölgesi olan Suriye-Tel Abyad’da görevlendirilen Polis Memuru Resul Barutçu, bomba yüklü şüpheli araç incelemesi yapıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit düştü.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden olan Şehit Polis Memuru Resul Barutçu’nun cenazesinin yarın Osmaniye’nin Gebeli Mahallesi’nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Polis Memuru Resul Barutçu’nun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraşlı Polis Memuru Patlamada Şehit Oldu
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