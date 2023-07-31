Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin Ulaşımı güzelleşiyor!
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin...
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla...
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka açalım ki denetim olsun ve şirketlerimiz uzun yıllar yaşasın”
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka...
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet...
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

Kahramanmaraş’ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımını hız kesmeden sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, “Kahramanmaraş’ımıza,82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız.” dedi.

Kahramanmaraş’ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak!

Kahramanmaraş’ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımını hız kesmeden sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, “Kahramanmaraş’ımıza,82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız.” dedi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalara aralıksız devam ediyor.Son durumu değerlendirenBakan Mehmet Özhaseki, toplamda 112 bin 414 konutunyapılacağıKahramanmaraş’ta, ihalesi tamamlanan19 bin 418 konutun inşaatının hızla yükseldiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabındanyaptığı paylaşımda, “Depremden en çok etkilenen illerimizden Kahramanmaraş’ta da kalıcı konutlarımızın inşasına devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ımıza; 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık.Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL DONATI ALANLARI YAPILACAK

Depremzedelerin biran önce evlerine kavuşmaları için 24 saat aralıksız çalışmaları sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Kahramanmaraş’ta inşaatını başlattığı 19 bin 418 konutta çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. İlk etapta ihalesi gerçekleştirilmiş olan deprem konutları,Kahramanmaraş’ın,Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerindeinşa ediliyor.Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerektünel kalıp ve radye temel sistemi ile yatay mimariye uygun olarak yapılan konutlar, zemin artı 3 vezemin artı 4 katı geçmeyecek.2+1 evlerin 85 metrekare, 3+1 evlerin de 105 metrekareolarak tasarlandığıkonutlarda, ailenin ortak vakit geçirme alanı salon, kullanışlı bir mutfak, çocuk odası ve ebeveyn odası yer alıyor.Konutların yanı sıraçocuk oyun alanları, peyzaj çalışmaları, sosyal donatı alanları, camiler ve otoparklar da yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 112 Bin 414 Deprem Konutu Yapılacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener: “Kaybettik, lamı cimi yok!”
Meral Akşener: “Kaybettik, lamı cimi yok!”
Hak sahipliği başvuruları 30 Temmuz’da sona eriyor!
Hak sahipliği başvuruları 30 Temmuz’da sona eriyor!
Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’lı asker’den acı haber!
Kahramanmaraş’lı asker’den acı haber!
Adana’daki deprem Kahramanmaraşı salladı!
Adana’daki deprem Kahramanmaraşı salladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber