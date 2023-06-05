Kahramanmaraş’ta havadan trafik denetimi yapılacak!

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüdehavadan özel trafik denetimi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

Trafiğin Yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde02Haziran 2023 - 28Ağustos 2023tarihleri arasında, ilimizde hava araçlarıyla (Drone) trafik denetimi gerçekleştirilecektir.

Havadan yapılacak denetimlerde; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, kırmızı ışık ihlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

