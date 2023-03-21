Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde

Kahramanmaraş’ta kuyumculardan yardım çığlığı!

Türkiye'de altın üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta deprem felaketinden sonra altın üretimi durdu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, kuyumculuk sektörüne de büyük darbe vurdu.

Kahramanmaraş’ta kuyumculardan yardım çığlığı!

Kahramanmaraş’ta kuyumculardan yardım çığlığı!

Türkiye'de altın üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta deprem felaketinden sonra altın üretimi durdu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, kuyumculuk sektörüne de büyük darbe vurdu.

21 Mart 2023 Salı 10:18

6 bin çalışanı ve 470 kuyumcu atölyesine ev sahipliği yapan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi deprem sırasında hasar aldı. İşletmeler faaliyete geçmek için yardım beklerken kalifiye elemanlarını kaybetmemek için de devletten yardım istiyor.

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'a konuşan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle depremde orta hasar alan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi’nin güçlendirme çalışmalarına yakında başlanacağını söyledi. Bakanlığın 2 yıl ödemesiz 20 vadeli kredi desteği verdiğini söyleyen Mustafa Öz, “Çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Geçici çalışma alanlarına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. 1-2 ay içerisinde geçici çalışma alanlarında faaliyete geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sektör çalışanlarına yönelik konteyner evler kurulmasını talep eden Mustafa Öz, Evleri yıkılan çalışanların başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını söylüyor.

“Altın üreticileri zaten çok zor durumda şimdi bir de kalifiye elemanlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldık. Deprem ile birlikte 10 bin kişinin istihdam edildiği bir sektör büyük yara aldı. Kalifiye elemanlarımız başka şehirlere gidiyor ve başka işlerde çalışmaya başlıyor. Devletin bu konuda çok acil desteğini bekliyoruz Ayrıca kısa çalışma ödeneği ödemelerinin firmalar üzerinden yapılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizi bakanlığa ilettik. Ödemeler firmalar üzerinden yapılırsa çalışanlar ile firmalar arasındaki bağ kopmamış olur. Çünkü başka şehirlere giden kalifiye elemanlarımız başka işlerde çalışmaya başlıyor. Bu durum sektörümüz için büyük bir sıkıntıya yol açacaktır”

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YARDIM TALEBİ

"Avrupa Birliği’nin sektöre yönelik destekleri kapsamında depremde hasar gören işletmelere yönelik finansman desteği talep ettik. Avrupa Birliği Türkiye Departmanı hasar tespiti için bir ekip gönderecek ve ona göre bir destekleri olacak. Sektörümüzü ayağa kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bazı işletmeler kendi çabaları ile üretime başladılar, biz de 1-2 ay içerisinde boş bir arazide konteyner yapılar kurarak faaliyete geçmeyi planlıyoruz."

20 ÜLKEYE YAPILAN İHRACAT DURDU
Makine ve yıkım nedeniyle her bir esnafın ortalama 500 bin euro üzerinde kaybının olduğunu da belirten Hacı Mustafa Öz, “Kentteki üretimin, istihdamın durması, hem il ekonomisine hem ülke ekonomisine büyük günlük zararlar veriyor. Düştüğümüz yerden kalkmak ve tekrar bu ülkeye hizmet etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz.En kısa zamanda burayı aktif hale getirmek istiyoruz. Çünkü buradan 20 ülkeye ihracat yapılıyor. Bunun içinde Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri var. Ama bunlar durdu. Bu da ülkemiz için büyük bir ekonomik kayıptır” diye konuştu.

İSTANBUL'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA
Türkiye'de altın üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, üretimini son 2 yıla oranla yüzde yüz arttırıp rekor kırmıştı. Kentte geçen yıl 20 ton saf altın işlenerek küpe, yüzük, gerdanlık gibi farklı takı ve aksesuar olarak piyasa sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kuyumculardan Yardım çığlığı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Ercan, Depremi Afete Çeviren Üç Faktörü Sıraladı: 6 Şubat’ta Bir Tanesi Değil Üçü Birden Gerçekleşti
Ahmet Ercan, Depremi Afete Çeviren Üç Faktörü Sıraladı: 6 Şubat’ta Bir Tanesi Değil Üçü Birden Gerçekleşti
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar!
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar!
Bağış şovunda yeni gelişme! "Taahhüt ettiği miktarı vermeyen ifşa edilecek"
Bağış şovunda yeni gelişme! "Taahhüt ettiği miktarı vermeyen ifşa edilecek"
Belediyeler Kahramanmaraş’ın yardımına koştu!
Belediyeler Kahramanmaraş’ın yardımına koştu!
Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!
Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber