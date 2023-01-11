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Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının kan örneklerinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda bir üst kurula yazı yazdı.

Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının kan örneklerinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda bir üst kurula yazı yazdı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 12:05

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında seçim kampanyası sırasında düşen helikopterde hayatını kaybetmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kan örneklerinde karbonmonoksit gazı olup olmadığına ilişkin yeniden inceleme yapılacak.

Muhsin Yazıcıoğlu ile düşen helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in çantasına "karbonmonoksit gazı salgılayan cihaz konulduğu, basınçla birlikte bu cihazdan çıkan gazdan herkesin zehirlendiği ve helikopterin bu yüzden düştüğü" yönündeki ihbarı üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Avukatlar, merhum Yazıcıoğlu ile birlikte 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin kan örneklerinde karbonmonoksit gazının olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, talep üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bir üst kurula yazı yazdı.

Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin kanlarının, 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden inceleneceği öğrenildi.

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Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu Davasında Yeni Gelişme
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