Kahramanmaraş’taki deprem konut sayısı 83 bin’den 72 bin 500'e düştü!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 72 bin 596 ev yapılacak olan Kahramanmaraş'ta ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat tarihinde yaptığı Kahramanmaraş ziyaretinde “İlk Etapta 83 Bin Konut İnşa Edeceğiz” demişti.

Önceki gün ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin inşası için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan bir video paylaştı.

Videoda, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kalıcı konutlarla ilgili ilk kazmanın vurulduğu anlatılırken Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçimiz sahada! Deprem bölgesinde sadece ev değil; çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk.” ifadelerini kullandı.

Tüm açıklamalardan sonra Kahramanmaraş halkı 11 Bin 500 konutun nereye gittiğini merak ediyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 83 bin konut açıklamasının yer aldığı haber ve linki:

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kahramanmaraş’a İlk Etapta 83 Bin Konut İnşa Edeceğiz”

Elbistan ve Afşin’de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk etapta Kahramanmaraş’ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Bunun için bir yıl müsaade istiyoruz. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; incelemelerde bulunmak üzere Elbistan ve Afşin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ilk durağı ikinci büyük depremin merkez üssü Elbistan oldu. Heyet devamında Afşin’e geçerek depremzedelerle bir araya geldi.

Hasarlı Binalardan Uzak Durulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ziyaretinde yaptığı konuşmada hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihe en acı günlerden birisi olarak geçen 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan’dı. Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi az veya ağır hasarla atlatan binalarımızın neredeyse tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz” dedi.

Tüm Engellerin Üstesinden Gelmeyi Başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda Maraş’ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinesi görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde Kahramanmaraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Rabbim tüm depremzedelerimize sabr-ı cemil ihsan eylesin diyoruz. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında da duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının genişliği, çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese buradan bir kez teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Maraş’ta Kurulan Çadır Sayısı 77 Bine Ulaştı

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Erdoğan, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. İnsanlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Hali hazırda Kahramanmaraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Kahramanmaraş’ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk. İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor brandadan yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’a İlk Etapta 83 Bin Konut

İlk etapta Kahramanmaraş’a 83 bin konut ve 18 bin 681 köy evi inşa edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte ilçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre Elbistan’da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş’ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45 bin 575 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şehirlerimizi yeniden inşa gereken hazırlıklara da başladık. Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. İlk etapta Kahramanmaraş’ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Bunun için bir yıl müsaade istiyoruz. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Tüm yaraları saracak, tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz” diye konuştu.

Vatandaşlarımızın Maddi Külfetlerini Hafifletiyoruz

Depremzedelere sağlanacak maddi desteklere değinen Erdoğan, “Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin TL ile 5 bin TL arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin TL taşınma yardımını bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin TL veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10’ar bin TL ödeme yapıyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için de yoğun gayret gösteriyoruz. Afşin genelinde 4 bin 516 binadaki 9 bin 295 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi” dedi.

Depremzedelerimizi Eskisinden Daha Güzel Evlere Kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, “Zemin artı 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda 3 oda 1 salon olarak inşa edilecek konutlarımız şehirlerimizin mimarileriyle uyumlu şekilde planlanıyor. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız. Bunun için yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil altyapısıyla, okuluyla, camisiyle, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, parkıyla spor alanıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler, şehir içinde ve diğer yerlerde kira, kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkânı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız. Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte bunun gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır” cümleleriyle noktaladı.

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