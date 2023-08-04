Kahramanmaraş’tan Ankara’ya her gün uçuş başlıyor!

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Eylül ayından sonra Kahramanmaraş’tan Ankara’ya her gün uçak seferi olacağını müjdeledi. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör paylaşımında, “Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat şehrimize müjdeyle geldi. Eylül ayından sonra havaalanımızdan her gün Ankara uçuşları olacak. Sayın Bakanımıza şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.