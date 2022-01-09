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Kazakistan'da Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar

Kazakistan, akaryakıta yapılan zam sonrasında 2 Ocak itibarıyla başlayan protestolarla adeta savaş alanına döndü. Ülke genelinde ilan edilen "Yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemlerin artırılması ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in orduya verdiği vur emri sonrasında durum biraz olsun sakinleşirken olaylar da kontrol altına alındı.

Kazakistan'da Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar

Kazakistan'da Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar

Kazakistan, akaryakıta yapılan zam sonrasında 2 Ocak itibarıyla başlayan protestolarla adeta savaş alanına döndü. Ülke genelinde ilan edilen "Yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemlerin artırılması ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in orduya verdiği vur emri sonrasında durum biraz olsun sakinleşirken olaylar da kontrol altına alındı.

09 Ocak 2022 Pazar 13:50
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Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Rusya'nın askeri sevkiyata devam etmesi ve servis edilen görüntüler Kazakistan vatandaşlarında büyük tedirginlik yarattı.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta başlayan akaryakıt zammı protestoları ülkeyi yangın yerine çevirdi. Eylemlerde 26 gösterici ve 16 polis hayatını kaybederken 5 binden fazla kişi de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

"ÜLKE GENELİNDE YÜKSEK TEHLİKE ALARMI" İLAN EDİLDİ

Ülke genelinde ilan edilen "Yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, en büyük kent Almatı'da polis kontrol noktaları kuruldu, güvenlik güçleri devriye gezmeye başladı. Bazı iş yerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte halk yiyecek almak için dışarı çıktı.

İNTERNET KESİNTİSİ SÜRÜYOR

Benzin istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasının, yaklaşık 2 milyon nüfuslu kentteki gıda dağıtımını kesintiye uğrattığı belirtiliyor. Başkent Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına da polis kontrol noktaları kuruldu. Ülke genelinde internet kesintisi sürüyor.

RUSYA ASKERİ SEVKİYATA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ülke geneline yayılan OHAL kararı ve hükümetin istifası derken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in orduya verdiği vur emri sonrasında Kazakistan'da durum biraz olsun kontrol altına alındı ve ortam sakinleşti. Ancak yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Rusya'nın askeri sevkiyata devam ettiğine ilişkin görüntülerin servis edilmesi özellikle Kazakistan vatandaşlarını büyük bir endişeye sevk etti.

ÇOK SAYIDA TANKIN UÇAKLARLA TAŞINDIĞI GÖRÜLDÜ

Rusya'nın servis ettiği görüntülerde askerler ve aralarında çok sayıda tankın bulunduğu askeri teçhizatların dev uçaklarla Kazakistan'a sevkiyatının devam ettiği yer aldı. Bölgeden son gelişmeleri aktaran Kazak gazeteciler de sevkiyat görüntülerini paylaşarak kaygılarını dile getirdi.

TOKAYEV'İN RUSYA İLGİSİ DE KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tokayev'in protestoların başladığı dakikalarda Rusya'dan yardım konusunda ricacı olması ve halka hitabında dakikalarca Rusça konuşarak Putin'e teşekkür üstüne teşekkür etmesi de akıllara farklı sorular getirmişti.

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Kazakistanda Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar
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