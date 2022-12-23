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Mahmut Yardımcıoğlu Kahramanmaraş havalimanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanındaki sorunlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selenerek yardım istedi.

Mahmut Yardımcıoğlu Kahramanmaraş havalimanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi!

Mahmut Yardımcıoğlu Kahramanmaraş havalimanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanındaki sorunlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selenerek yardım istedi.

23 Aralık 2022 Cuma 15:48

Kahramanmaraş Havalimanındaki işlevsizlik için tepki gösteren Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu ertelenen yada farklı illere inen Kahramanmaraş uçak seferleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkilerden yardım istedi.

Cumhur ittifakının kalesi olan Kahramanmaraş’ta iş işten geçmeden bu sorunun çözülmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu şunları söyledi;

“Bu şehir Cumhur ittifakının kalesi olan bir şehir. Ama bu vekillerle devam edilecekse şehrin hali ancak bu kadar olacak ve sonuç bir felaket olacak. İş işten geçmeden bu vekillerin bunu çözebileceği yok. Siz çözebilirsiniz bu işi sayın Cumhurbaşkanım.

Sayın bakan bey. Bu ILS cihazı her ne ise bir an önce çözülsün lütfen. Savaş uçağı yapan benim ülkem bir cihazı bulup takamıyor mu? Bu nasıl bir beceriksizlik böyle. Bu nasıl bir umursamazlık böyle. Bu şehir aziz ülkemin 16. büyük ekonomisi. Lütfen sorunu çözün.

Kime, nereye, ne zaman ve niçin bakıyorsunuz bilemiyorum ama Maraş'a bakmadığınız ve/veya bakamadığınız kesin. ILS cihazı konusu ne zaman çözülecek? Nasıl bir aygıt bu? Ve artık yeter. Sayın cb @RTErdogan.”

Son Güncelleme: 23.12.2022 16:40
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Mahmut Yardımcıoğlu Kahramanmaraş Havalimanı Için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi!
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