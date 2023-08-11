Malatya Depremi Kahramanmaraş’ta vatandaşları sokağa döktü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

Deprem sonrasında korku ve panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güvenli buldukları parklara akın etti.

Depremin korkusunu yeniden yaşayan Kahramanmaraşlılar geceyi parklarda geçiriyor.

Yaşanan deprem nedeniyle kentte olumsuz bir ihbar ve herhangi bir yıkım yaşanmazken, depremzedelerde korku ve paniğe neden oldu.

Yaşanan deprem sonrasında görme engelli bir aile, deprem izlenimlerini anlattı.

Malatya’da yaşanan 5.3’ün de küçük bir deprem olmadığını söyleyen vatandaşlar, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem gibi sarsıldıklarını ifade söyledi.