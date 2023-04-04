Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6. ve 7.7 depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken 11 ilde binlerce bina yıkıldı, 50 bini aşkın insan da hayatını kaybetti.
KHRAMANMARAŞ GÖKSUN’DA DEPREM
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06:19'da 3.9 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.
MALATYA DOĞANŞEHİR’DE DEPREM
Malatya Doğanşehir'de saat 13.52'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.52'de kaydedilen deprem yerin 11,13 kilometre derinliğinde yaşandı.