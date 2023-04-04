Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Göksun’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem ve yıkıcı depremin en çok etkilediği illerden biri de Malatya’da da bu sabah saatlerinde yine bir deprem ile yeni güne uyandı. AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 bir deprem meydana geldiğini açıkladı.