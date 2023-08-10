Malatya’da şiddetli deprem!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de merkez üssü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

BAŞKAN GÜRKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ancak şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya / Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğünde yaşanan #deprem’den etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.