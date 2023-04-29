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Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle evlerinden olan on binlerce depremzede için bakanlık harekete geçti.

Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten!

Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle evlerinden olan on binlerce depremzede için bakanlık harekete geçti.

29 Nisan 2023 Cumartesi 11:50

İçişleri Bakanlığı depremzelerden geri dönmek için yoğun talep gediğini belirterek hem 'yerinde' oy kullanılmasını teşvik etmek hem de memleketlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için yol masraflarının karşılanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından afet bölgesinden tahliye edilen depremzedelerin geri dönüş masraflarının karşılanacağını açıkladı.

MÜRACATLAR VALİLİK VE KAYMAKAMLIKTAN

AFAD, tarafından yapılan açıklamada depremzedelerin geri dönüş için yoğun talep oluşturduğu vurgulandı.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Memleketine Dönmek Isteyen Depremzedelerin Yol Masrafı Devletten!
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