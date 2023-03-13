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Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta çadırkenti ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu çadırkenti ziyaret etti.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta çadırkenti ziyaret etti

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta çadırkenti ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu çadırkenti ziyaret etti.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:17

Akşener, çadırkentte, İyi Parti Afet Koordinasyon Merkezi Başkanı Burak Akburak'tan deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, çadırkentte önce çocuklar için yapılan derslikleri gezdi. Daha sonra çadırkentteki reviri ziyaret eden Akşener ve Yavaş, burada depremzedelere sağlık hizmeti veren gönüllü doktorlarla sohbet etti. Gönüllü doktorlardan biri, “Burada basit tıbbi müdahale ve muayene alanları oluşturduk. 201 aile kalıyor. 960 nüfus var şu anda. Son zamanlar deprem bölgesinde başlayan bazı hastalıklar var; alerji gibi. Uyuz salgını var. Herkesin sağlığa erişme imkanı olmadığı için burada elimizde geldiğince…” dedi. Akşener ise “Allah razı olsun. Bu mekanlar kurulabiliyor. Biz yapabiliyoruz, belediyelerimiz yapıyor ama bu mekanların içinde çalışacak sizin gibi insanlara ihtiyacımız var” karşılığını verdi.

Akşener, çadırkentte yaşayan kadınlarla da sohbet etti. Akşener, “Kayıpların mekanları cennet olsun, sabır diliyorum” dedi. Bir vatandaş depremde 20 yakınını kaybettiğini söyledi. Akşener de “Allah bir daha göstermesin. Yaşadık, 99’da yaşadım ben de” diye konuştu.

Akşener, çocuklarla ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra çadırkentten ayrıldı.

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