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MGM duyurdu! Kuvvetli yağışlar geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığına göre yağışlar pazartesiden itibaren etkisini gösterecek. MGM tarafından açıklanan yeni verilere göre önümüzdeki hafta yurdun geneli yağışlı ve karlı olacak.

MGM duyurdu! Kuvvetli yağışlar geliyor…

MGM duyurdu! Kuvvetli yağışlar geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığına göre yağışlar pazartesiden itibaren etkisini gösterecek. MGM tarafından açıklanan yeni verilere göre önümüzdeki hafta yurdun geneli yağışlı ve karlı olacak.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan hava durumu verilerini paylaştı. Açıklanan yeni verilere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklene yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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MGM Duyurdu! Kuvvetli Yağışlar Geliyor…
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