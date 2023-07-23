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MHP Heyetinin Deprem Bölgesi Raporu Bahçeli'ye Sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan "MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti" afet bölgelerindeki ziyaretlerin ardından tespit ve öneriler raporu hazırladı.

MHP Heyetinin Deprem Bölgesi Raporu Bahçeli'ye Sunuldu

MHP Heyetinin Deprem Bölgesi Raporu Bahçeli'ye Sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan "MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti" afet bölgelerindeki ziyaretlerin ardından tespit ve öneriler raporu hazırladı.

23 Temmuz 2023 Pazar 11:44

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile birlikte Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’den oluşan MHP’nin “Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti” tarafından rapor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunuldu.

MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen depremlerin etkilediği illerimizde hayatlarını sürdürmeye çabalayan vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla partimiz bünyesinde oluşturulan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti çalışmalarını tamamlamıştır.

Heyetimiz, depremin etkilediği tüm illerimize yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, dert ve acılarını paylaşmış, devam eden sorun ve ihtiyaçlarını yerinde belirlemiş, kamu kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmaları bizzat gözlemlemiş, istişarelerde bulunmuştur.

MHP Milletvekillerinden oluşan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti, müteakiben oluşturdukları tespitlerini raporlaştırarak Sayın Genel Başkanımıza arz etmişlerdir.”

Anahtar Kelimeler:
MHP Heyetinin Deprem Bölgesi Raporu Bahçeliye Sunuldu
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