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Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de büyük tezgâh!

Seçim süreci geride kaldı, yurttaş vaatlerin gerçekleştirilmesini bekliyor...

Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de büyük tezgâh!

Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de büyük tezgâh!

Seçim süreci geride kaldı, yurttaş vaatlerin gerçekleştirilmesini bekliyor...

06 Haziran 2023 Salı 16:19

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimlerine birkaç gün kala trafik güvenliğini yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi kamuoyuna duyurmuştu.

Daha çok gençleri hedefleyen ve seçim vaadi olarak değerlendirilen düzenlemeye göre; 125 cc altı motosikletlerin B Sınıfı Ehliyet'le kullanılması mümkün kılınacak.

'MÜJDEYİ' SOYLU BÖYLE VERMİŞTİ

Genel seçimlerde AKP'den İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye giren Soylu, 11 Mayıs'ta Kanal D canlı yayınında, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini anlatmış ve şunları söylemişti:

"Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak."

İLANLAR MAĞDURİYET YARATACAK!

Bakan Soylu'nun seçim vaadinde bahsettiği düzenlemenin ne durumda olduğu bilinmiyor ancak e-ticaret platformlarında galericiler ve bireysel satıcılar, yurttaşları yanlış yönlendirecek ilanları vermeye başladı bile...

B SINIFI EHLİYETLE HANGİ ARAÇLAR KULLANIBİLİYOR?

B Sınıfı Sürücü Belgesi'yle (ehliyet) otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçları kullanabiliyor. Bu ehliyet türü M ve F sınıflarını da kapsadığı için motorlu bisiklet, traktör ve ticari amaçlı olmamak kaydıyla römork taşıyabilen tarım araçları da kullanılabiliyor.

Mevcut düzenlemeye göre; B sınıfı ehliyet sahipleri 50 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanılabiliyor.

CEZASI OLDUKÇA YÜKSEK

Yetersiz ehliyetle araç kullanmanın cezası 2023 yılı itibarıyla 4 bin 64 TL. Aracı kullanan sürücü eğer ruhsat sahibi değilse, ruhsat sahibine de aynı miktarda ceza kesilerek toplamda 8 bin 128 TL idari para cezası uygulanıyor.

Para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde ceza 3 bin 48 TL'ye indiriliyor.

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Motosiklet Satın Alacaklar Dikkat! 125 Ccde Büyük Tezgâh!
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