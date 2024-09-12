MSB acı haberi verdi! Bir askerimiz şehit oldu!

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, yaşanan talihsiz bir silah kazası sonucu şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çapan’ın 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olduğu aktarıldı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, silah kazası sonucunda şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan‘ın şehadeti sonrası siyasilerden üst üste taziye mesajları yayınlandı.