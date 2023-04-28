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Naci Görür 'stres transfer etmiş olabilir' dedi! O ile kritik uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana uyarısı yaparak "6 Şubat depremleri stres transfer etmiş olabilir" dedi.

Naci Görür 'stres transfer etmiş olabilir' dedi! O ile kritik uyarı

Naci Görür 'stres transfer etmiş olabilir' dedi! O ile kritik uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana uyarısı yaparak "6 Şubat depremleri stres transfer etmiş olabilir" dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 13:02

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yaşattığı 11 ilden biri olan Adana ile ilgili önemli bir uyarı yaptı.

İşte Prof. Naci Görür’ün açıklamaları şöyle:

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş’ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF'ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

“GELİN DEPREM KONUSUNDA DESTEK OLALIM”

Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım."

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Naci Görür Stres Transfer Etmiş Olabilir Dedi! O Ile Kritik Uyarı
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