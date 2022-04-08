OGM bin 500 orman muhafaza memuru alımı yapılıyor

Kahramanmaraş’ta da 10 personel alınacak.

Orman Muhafaza Memuru alımı şartları şöyle açıklandı…

Adayların OMM alımı için Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı önlisans mezunu olmak gerekiyor.

Orman Genel Müdürlüğü “OGM “memur alımları için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartlara haiz olması gerekiyor. Ayrıca 1500 orman muhafaza memuru alımı için 2020 KPSSP93’ten en az 65 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü OMM alımı il kontenjanları

Adana 40,

Adıyaman 3,

Afyonkarahisar 10,

Ağrı 2,

Aksaray 1,

Amasya 10,

Ankara 30,

Antalya 80,

Ardahan 5,

Artvin 30,

Aydın 20,

Balıkesir 60,

Bartın 10,

Batman 5,

Bayburt 1,

Bilecik 25,

Bingöl 5,

Bitlis 3,

Bolu 15,

Burdur 20,

Bursa 60,

Çanakkale 55,

Çankırı 15,

Çorum 1,

Denizli 40,

Diyarbakır 7,

Düzce 1,

Edirne 8,

Erzincan 8,

Erzurum 5,

Eskişehir 35,

Gaziantep 1,

Giresun 20,

Gümüşhane 10,

Hakkari 1,

Hatay 20,

Isparta 15,

İstanbul 35,

İzmir 50,

Kahramanmaraş 10,

Karabük 8,

Karaman 6,

Kars 1,

Kastamonu 10,

Kayseri 2,

Kırklareli 15,

Kilis 1,

Kocaeli 25,

Konya 30,

Kütahya 75,

Manisa 50,

Mersin 50,

Muğla 80,

Muş 1,

Nevşehir 1,

Ordu 35,

Osmaniye 20,

Rize 25,

Sakarya 55,

Samsun 40,

Siirt 5,

Sinop 25,

Sivas 30,

Şanlıurfa 1,

Şırnak 1,

Tekirdağ 8,

Tokat 25,

Trabzon 20,

Uşak 25,

Yalova 8,

Yozgat 30,

ZONGULDAK 20, olmak üzere 1500 kadro bulunuyor.

Personel alımı başvuru tarihleri

Orman Genel Müdürlüğü OGM orman muhafaza memuru alımı, Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı ile mühendis (orman mühendisi) alımı için başvurular 4 Nisan itibarıyla online olarak başladı. Adaylar başvurularını 10 Nisan 2022 tarihine kadar online olarak aşağıdaki başvuru ekranı üzerinden yapabileceklerdir.