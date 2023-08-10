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Pençe-Kilit’te 5 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Pençe-Kilit’te 5 şehit!

Pençe-Kilit’te 5 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

10 Ağustos 2023 Perşembe 09:33

Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ kurtarılamadı. Operasyonda şehit sayısı 5'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Pençe-Kilit’te 5 şehit!
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