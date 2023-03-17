Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde

Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!

28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için Prof Dr. Ejder Okumuş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına gelerek milletvekilli aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!

Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!

28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için Prof Dr. Ejder Okumuş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına gelerek milletvekilli aday adaylığı başvurusunu yaptı.

17 Mart 2023 Cuma 15:39

Ejder Okumuş Kimdir?

1967’de K. Maraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu mahallesinde doğdu. 1988’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1989-1994 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam-Hatip Lisesi ile Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı.

1995’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

2004 ve 2007 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde Nevada Üniversitesi ve Louisiana Devlet Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2002 yılında doçent, 2009 yılında ise Profesör oldu. Hâlen akademik çalışmalarını çeşitli konularda yaptığı araştırmalarıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde sürdürmektedir.

Arapça, İngilizce ve Farsça’yı ilerletirken Almanca’yı öğrenmektedir.

Okumuş’un yayınlanmış birçok bilimsel kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Farklı resmi ve sivil kuruluşlardan çeşitli ödülleri mevcuttur.

Halihazırda Prof. Dr. Bekir Karlığa ile birlikte Nisan 2021’den bu yana Vav TV’de Medeniyet Mirası programını yürütmektedir.

AK PARTİ’nin düzenlediği çeşitli eğitim çalışmaları ve konferanslarda eğitimci ve konuşmacı olarak görev yaptı.

ESİMDER (Eskişehir İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği), Türk Dünyası Vakfı, Sosyologlar Derneği, Eğitim-Bir-Sen ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri, eğitim çalışmaları ve benzeri görevleri bulunmaktadır.

Okumuş evli ve dört çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ejder OkumuşAk Partiden Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı
Genç ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı
38 günde 43 bin inşaat başladı! İl il deprem konut sayıları
38 günde 43 bin inşaat başladı! İl il deprem konut sayıları
9 şiddetinde gelecek her yeri yıkacak! Naci Görür'den Uykuları Kaçıracak Tahmin
9 şiddetinde gelecek her yeri yıkacak! Naci Görür'den Uykuları Kaçıracak Tahmin
Türkiye tek yürek kampanyasında büyük fire!
Türkiye tek yürek kampanyasında büyük fire!
Kahramanmaraş’taki deprem konut sayısı 83 bin’den 72 bin 500'e düştü!
Kahramanmaraş’taki deprem konut sayısı 83 bin’den 72 bin 500'e düştü!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber