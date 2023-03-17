Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!

Ejder Okumuş Kimdir?

1967’de K. Maraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu mahallesinde doğdu. 1988’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1989-1994 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam-Hatip Lisesi ile Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı.

1995’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

2004 ve 2007 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde Nevada Üniversitesi ve Louisiana Devlet Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2002 yılında doçent, 2009 yılında ise Profesör oldu. Hâlen akademik çalışmalarını çeşitli konularda yaptığı araştırmalarıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde sürdürmektedir.

Arapça, İngilizce ve Farsça’yı ilerletirken Almanca’yı öğrenmektedir.

Okumuş’un yayınlanmış birçok bilimsel kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Farklı resmi ve sivil kuruluşlardan çeşitli ödülleri mevcuttur.

Halihazırda Prof. Dr. Bekir Karlığa ile birlikte Nisan 2021’den bu yana Vav TV’de Medeniyet Mirası programını yürütmektedir.

AK PARTİ’nin düzenlediği çeşitli eğitim çalışmaları ve konferanslarda eğitimci ve konuşmacı olarak görev yaptı.

ESİMDER (Eskişehir İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği), Türk Dünyası Vakfı, Sosyologlar Derneği, Eğitim-Bir-Sen ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri, eğitim çalışmaları ve benzeri görevleri bulunmaktadır.

Okumuş evli ve dört çocuk babasıdır.