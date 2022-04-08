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Sağlık Bakanlığı’nın 10 bin işçi alım kurası 81 ilde belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 şehirde 10 bin işçi alımı için kuralar tamamlandı. 2 gün süren kura çekimleri sonucu asil ve yedek adaylar belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’nın 10 bin işçi alım kurası 81 ilde belli oldu!

Sağlık Bakanlığı’nın 10 bin işçi alım kurası 81 ilde belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 şehirde 10 bin işçi alımı için kuralar tamamlandı. 2 gün süren kura çekimleri sonucu asil ve yedek adaylar belirlendi.

08 Nisan 2022 Cuma 12:07
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6 Nisan günü kura çekimi yapılan iller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir için kura çekimi tamamlandı, sonuçlar açıklandı. Kura 8 saat 49 dakika sürdü.

7 Nisan günü kura çekimi yapılan iller

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illeri için kura çekimi tamamlandı. Kura 7 saat 44 dakika sürdü.

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:20
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı’nın 10 Bin Işçi Alım Kurası 81 Ilde Belli Oldu!
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