Sağlık Bakanlığı’nın 10 bin işçi alım kurası 81 ilde belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 şehirde 10 bin işçi alımı için kuralar tamamlandı. 2 gün süren kura çekimleri sonucu asil ve yedek adaylar belirlendi.