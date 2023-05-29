Şanlı Kamuoyu Araştırma İkinci Tur Sonuçlarını da bildi

Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını yaptığı birebir ve tarafsız anket çalışmasıyla bilmişti.

Firma, bugün yapılan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçlarını da tam olarak bilerek ikinci büyük başarısına imza attı.

28 Mayıs’ta yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.08'ini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.93'ünü aldı.

Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri başlıklı anket sonuçlarını 25 Mayıs’ta paylaşmıştı.

20 büyükşehirde yüzyüze ve 61 ilde telefonla olmak üzere toplam 20 bin 250 kişiye ulaşılan, “Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri" başlığını taşıyan ankette katılımcılara "28 Mayıs'ta oyunuzu hangi cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz?" sorusu yöneltilmişti.

İkinci tur seçim sonuçlarını neredeyse nokta atışıyla bilen anket sonucuna göre, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 puan aldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47.3 puan aldı.

Bugünkü yapılan seçimde ise resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan %52.8, Kılıçdaroğlu %47.93 oranında oy aldı.

“SEÇİMLERİN SONUÇLARINI ÖNCEDEN BİLEN BİZ OLDUK”

Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan, anket ve seçim sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili yaptığımız Anket Çalışmalarıyla seçimlerin sonuçlarını önceden bilen biz olduk.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 sürecinde, sonuç grafiklerinden önce doğrudan siyasi eğilimler ve parti tercihinin yanı sıra destekleyici sorulardan elde ettiğimiz bulgularla sürecin anlaşılmasına dönük analizlerimizi paylaştık. Ülkemizde araştırma disiplini gelişti, şartları doğru okuyan ve prensiplerinde ısrar eden araştırmacılar hem süreci ve değişimi doğru okurlar hem de sürecin bir parçası olan sonucu öngörürler.

“BU ZORLUĞU ANCAK OBJEKTİFLİK VE SAHADA DOĞRU GÖZLEMLE AŞABİLİRSİNİZ”

Tabii, şunu da söylemeliyim. 2018 seçiminden sonra ilk defa oy kullanacak 5-6 milyon seçmenin varlığı, geçen seçimde olan ve bu seçimde olmayan partiler ve ittifaklar, önceki seçimin üzerinden 4-5 yılın geçmiş olması, örneklem yapısında zorlukların yaşanmasına yol açtı. Bu zorluk, 2023 seçimlerinde bütün araştırma şirketlerinin handikapıydı. Bu zorluğu ancak objektiflik, araştırma tecrübesi ve sahada doğru gözlemle aşabilirsiniz. Biz öyle yaptık.

“MUHALEFETTE ŞOK ETKİSİ OLUŞTURDU”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Muhalefetin değişim ve umut rüzgârıyla seçimi ilk ve ikinci turda bitireceği ya da dip dalgayla büyük bir fark atacağı öngörülüyordu. Erdoğan’ın önde bitirmesi muhalefette şok etkisi oluşturdu.

Muhalefet tarafından pandemi, depremin etkisi, ekonomik kriz, iktidarın yıpranmışlığı vs gibi gerekçeler ileri sürülüyordu.

Bu sonucun oluşmasında etkileyici ve belirleyici dinamikler Seçmenin Erdoğan’a yönelmesini milliyetçilik, istikrar, güven ve güvenlik kaygılarıyla şeklinde sıralayabiliriz.

“CUMHUR İTTİFAKI TEKNOLOJİ ÜZERİNDEN GENÇLERİN DEĞİŞİM BEKLENTİLERİNİ KARŞILADI”

18-24 yaş arası seçmende AK Parti’ye eğilim, önceki seçimlere ve önceki yıllardaki araştırma sonuçlarına göre arttı. Gençler, Recep Tayyip Erdoğan tercihine yönlendiren faktörler arasında yükseköğrenim kredi faizlerinin silinmesi ve mevcut öğrenim bursu-kredi miktarlarının artması, savunma sanayi çalışmaları, teknoloji alanındaki atılımlar, uzay projeleri, İHA, SİHA, TEKNOFEST, TCG Anadolu sayılabilir. Bir anlamda, Erdoğan ve Cumhur İttifakı “teknoloji” üzerinden gençlerin değişim beklentilerini belli ölçülerde karşıladı. Diyebilirim ki, Erdoğan, son yıllarda gençlerden en çok oyu bu seçimde aldı.”