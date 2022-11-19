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Şanlı kamuoyu son seçim anketini yayınladı! İşte sonuçlar

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi, 6 Şehirde, vatandaşın siyasi parti tercihlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı anket sonuçlarını yayınladı.

Şanlı kamuoyu son seçim anketini yayınladı! İşte sonuçlar

Şanlı kamuoyu son seçim anketini yayınladı! İşte sonuçlar

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi, 6 Şehirde, vatandaşın siyasi parti tercihlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı anket sonuçlarını yayınladı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 14:55

2023'ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimler için nefesler tutuldu. Seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Siyasi partiler etki alanlarını genişletmeye çalışırken anket şirketlerinin araştırma hazırlıkları da yakından takip ediliyor.

2023 yılında yapılacak seçimler diğer seçimlerde olduğu gibi Türkiye için tarihi bir önem taşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli değil. Seçim tarihinin açıklanmasıyla beraber 6'lı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelip ortak adayı açıklaması bekleniyor.

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından açıklanan araştırma Kahramanmaraş, Gaziantep , Malatya , Elazığ ,Adıyaman ve Şanlıurfa’da 19 bin 200 kişi ile yaptığı Anket Çalışmaları ile %32 .50 ile AK Parti birinci parti olurken en yakın rakibi CHP %25,40 ile ikinci parti oldu. İYİ Parti %14.20 ile üçüncü, MHP %10.20 ile dördüncü, HDP ise yüzde %9,06 ile beşinci parti oldu. araştırmanın sonuçları şu şekilde sıralandı;

AK Parti: %32,50

CHP: %25.40

İYİ Parti: %14.20

MHP %10.20

HDP: %09,06

DEVA Partisi % 3.40

YENİDEN REFAH PARTİSİ % 2.10

ZAFER PARTİSİ %1.20

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ %0.60

MEMLKET PARTİSİ % 0.35

GELECEK PARTİSİ % 0.21

SAADET PARTİSİ % 0.15

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ % 0.14

KARARSIZLAR % 0.10

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Şanlı Kamuoyu Son Seçim Anketini Yayınladı! İşte Sonuçlar
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