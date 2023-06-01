Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya...
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Son Dakika
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi...
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla...
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve...

Suriyeli Sığınmacı, Belediye Başkanı Oldu

2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan 29 yaşındaki Ryyan Alshebl, 8 yıldır yaşadığı 2 bin 700 nüfuslu Baden Württemberg Eyaleti'nde belediye başkanı seçildi. Alshebl, hem yerli hem yabancı çok sayıda medya kuruluşunun ilgi odağı haline geldi.

Suriyeli Sığınmacı, Belediye Başkanı Oldu

Suriyeli Sığınmacı, Belediye Başkanı Oldu

2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan 29 yaşındaki Ryyan Alshebl, 8 yıldır yaşadığı 2 bin 700 nüfuslu Baden Württemberg Eyaleti'nde belediye başkanı seçildi. Alshebl, hem yerli hem yabancı çok sayıda medya kuruluşunun ilgi odağı haline geldi.

01 Haziran 2023 Perşembe 19:44

Almanya'ya sığınmacı olarak gelip yerleştikten sonra kısa sürede iyi derecede Almanca öğrenen Ryyan Alshebl, Suriye'de aldığı bankacılık eğitimini Almanya'da da sürdürdü. 2022'de ise Alman vatandaşlığına geçti. Almanya'da finans sektöründe çalışmaya başlayan Alshebl, siyasete duyduğu ilgi nedeniyle yaşadığı kasabada belediye başkanı olabilmek için adaylığını açıkladı.

YÜZDE 55 OY ALDI

Yeşiller Partisi üyesi Alshebl ev ev gezerek kasabanın ana okulu, dijitalleşme gibi sorunlarına çözüm vadiyle oy istedi. Belediye seçimlerine Yeşiller'e üye olmasına rağmen bağımsız aday olarak giren Alshebl, oyların yüzde 55,44'ünü alarak belediye başkanı oldu.

KENDİSİNİ ALMAN OLARAK GÖRÜYOR

Köklerinin Suriye'de olduğunu ancak kendisini bir Alman olarak gördüğünü ifade eden genç politikacı, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalmasını ise üzüntü verici bulduğunu belirtiyor.

ALMANYA'YA 12 GÜNDE GELDİ

Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya ulaştığını belirten Alshebl, kaçış yolculuğunu ise , "Hava soğuktu ve karanlıktı. Midilli'de tek bir ışık dahi yoktu" sözleriyle anlatıyor. Yunanistan'a ulaştıktan sonra sırasıyla Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan'a kısmen toplu taşıma araçlarıyla kısmen de yaya olarak geçen Alshebl, Almanya'ya ise tam 12 günde ulaştığını anlatıyor.

Son Güncelleme: 01.06.2023 19:58
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı OlduSuriyeli Sığınmacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener masayı resmen devirdi!
Akşener masayı resmen devirdi!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Kazanan Türkiye olmuştur”
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Kazanan Türkiye olmuştur”
E-Devlet'te Yeni Dönem Başlıyor
E-Devlet'te Yeni Dönem Başlıyor
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabine'de!
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabine'de!
Şanlı Kamuoyu Araştırma İkinci Tur Sonuçlarını da bildi
Şanlı Kamuoyu Araştırma İkinci Tur Sonuçlarını da bildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber