SYDV şubeleri memur alıyor! İşte detaylar!

KPSS'li ve KPSS'siz olarak memur alımları yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6 farklı şehirde çeşitli kadrolar için personel alımlarının gerçekleştirileceği belirtildi.

AİLE BAKANLIĞI İLANLARI GÜNCELLEDİ



10 Temmuz tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) personel alımlarının başladığı duyuruldu. Farklı şehirlerdeki SYDV şubelerinde çeşitli kadrolar için alımlar yapılacağı açıklandı. Başvuru sürelerinin ve alım yapılacak şubelerin isimleri aşağıda belirtilmiştir:

Diyarbakır ve Ergani SYDV: 2 büro personeli görevlisi alımının, son başvuru tarihi: 17 Temmuz 2023.

Diyarbakır ve Ergani SYDV: 5 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımının, son başvuru tarihi: 17 Temmuz 2023.

Kahramanmaraş ve Elbistan SYDV: 1 büro görevlisi alımının, son başvuru tarihi: 13 Temmuz 2023.

Kocaeli ve Körfez SYDV: 1 büro görevlisi alımının, son başvuru tarihi: 11 Temmuz 2023.

Kocaeli ve Körfez SYDV: 1 muhasebeci alımı için, son başvurunun tarihi: 11 Temmuz 2023.

Nevşehir ve Merkez SYDV: 1 muhasebeci personel alımının, son başvuru tarihi: 17 Temmuz 2023.

Samsun ve Çarşamba SYDV: 1 büro görevlisi alımının, son başvuru tarihi: 14 Temmuz 2023.

Yalova ve Çiftlikköy SYDV: 1 muhasebeci alımının, son başvuru tarihi: 11 Temmuz 2023.

Başvuruların, Vakifilan.aile.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabileceği belirtilmiştir. Başvuruların elden veya şahsen yapılmayacağına dikkat edilmelidir.