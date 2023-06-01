Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Kazanan Türkiye olmuştur”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekili mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Yaşadığımız bütün sıkıntılara ve dezenformasyonlara rağmen, 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da kazanan bütün Türkiye olmuştur' dedi. Kirişci, ayrıca depremin yaralarını hızla sarmak ve Kahramanmaraş'ı daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için çalışacaklarını da belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, memleketi Kahramanmaraş’ta mazbatasını aldı. Mazbatanın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kirişci, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, makamların geçici olduğunu ve aslolanın vatandaşlara hizmet etmek olduğunu ifade etti.

KAZANAN BÜTÜN TÜRKİYE OLMUŞTUR

Bakan Kirişçi, açıklamasında şunları kaydetti: “Milletvekili mazbatamızı almış olarak, burada sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bir demokrasi zaferimizi daha kutluyor olmanın sevincini yaşıyoruz" diyen Kirişçi, "Ülkemiz için son derece tarihi nitelikteki bir dönemeçte, bizlere bu büyük zaferi nasip eden Yüce Mevla'ya şükrediyorum. Oylarıyla sandığa ve demokrasimize sahip çıkan bütün milletimize ve siz Kahramanmaraşlılara şükranlarımı sunuyorum. Yaşadığımız bütün sıkıntılara ve dezenformasyonlara rağmen, 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da kazanan bütün Türkiye olmuştur. Milletimizin feraseti ve sağduyusu bu seçimlerin gerçek galibidir. Necip milletimiz, 'Türkiye Yüzyılı'ndan yana tercihini yapmış ve kaosa geçit vermemiştir. İstikrara, bağımsız-büyük Türkiye'ye ve güçlü liderliğe olan güvenini en açık şekilde bir kere daha ifade etmiştir. Dolayısıyla bu zafer, Türkiye'nin zaferidir. Edirne'den Hakkari'ye, Antalya'dan Ardahan'a 85 milyon kazanmıştır. Dahası sadece çocuklarımızın değil, henüz dünyaya gelmemiş evlatlarımızın da kazanmasını sağlayacak bir demokrasi zaferi olmuştur.”

ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ

Bakan Kirişci, depremin yaralarını hızla sarmak ve Kahramanmaraş'ı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Depremin yaralarını hızla sarmak ve Kahramanmaraş'ı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en öncelikli hedefimizdir. Kahramanmaraş'ı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için gece gündüz demeden çalışmakta kararlıyız. Bütün milletvekili arkadaşlarımla el ele vererek ilimizin ve ülkemizin geleceği için ne gerekiyorsa yapmak boynumuzun borcudur. Gücümüzü ve imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz, bundan emin olun. Bize oy veren vermeyen her hemşehrimize, her bir vatandaşımıza vekillik yapmak üzere mazbatamızı aldık. Bölge, mahalle, parti ayrımı yapmaksızın bütün Kahramanmaraş'ın hizmetindeyiz. AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza oy veren bütün vatandaşlarımızın da bu beklenti ve anlayışa sahip olduğuna inanıyorum. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Nerede olursak olalım bütün temennimiz başarılı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmaktır."