TMO Kahramanmaraş Başmüdürlüğü Törenle Açıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramanmaraş Başmüdürlüğü’nün açılış programına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Bakan Kirişci’nin konuşmasının ardından kurdele kesilerek TMO Kahramanmaraş Başmüdürlüğü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Yepyeni Bir Kahramanmaraş İnşa Ediyoruz

Açılış programında konuşan Bakan Kirişci, “Deprem sonrası yepyeni bir Kahramanmaraş inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede şehrimizin genelini ilgilendirecek yerleşim yerleri, sosyalleşme alanları, ticari alanlar, tarım ve diğer faaliyetler için plan çalışmaları tamamlandıktan sonra kültür, sanat, spor gibi tüm yönlerini çok daha net bir şekilde ortaya koyacak bir şehri kısa sürede inşa edeceğiz. Kısa süre içerisinde köy evlerinden başlamak üzere kalıcı konutları hemşehrilerimizin hizmetine sunar hale geldik. Devletimiz, milletimizle kucaklaşmış ve burada yapılacakların en hızlı şekilde yerine getirilmesi, yaraların sarılması, insanlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması temel hedefimiz olmuştur. İnşallah bir yıllık sürede bunların hepsi birer birer gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.

Üreticilerimizin Yanındayız

Kirişci, konuşmasının devamında, “Kahramanmaraş’ın sahip olduğu üretim potansiyeli ve çevresiyle birlikte burada oluşturduğu kendi ekosistemi neticesinde TMO’nun Kahramanmaraş’ta ajans düzeyinden başmüdürlük düzeyine çıkarılmasına karar verdik ve bu çerçevede de Kahramanmaraş’ımıza bu başmüdürlüğümüzü kazandırdık. Kahramanmaraş’ımızda 6 noktada 220 bin ton kapasiteye sahip lisanslı depolarımız var. Buralarda tarım ürünlerimizin depolanması sağlanmakta ve özel şartlara haiz olduğu için de ürünlerimizin değer olarak kayba uğramasına müsaade edilmemekte. TMO’nun Kahramanmaraş’taki kapasitesi ise toplamda 24 bin ton. Bu kapasiteler gerekli durumlarda artırılacaktır. TMO, Kahramanmaraş özelinde 2 bin 500 üreticimizden 200 bin ton hububat alımı yapmış ve bu çerçevede de 1,3 Milyar TL’lik bir ödemeyi çiftçilerimize gerçekleştirmiştir. TMO, depremde de üreticilerimizin yanında olmuş, desteklerini sürdürmüştür” cümlelerini kaydetti.