Yeni Genelkurmay Başkanı Belli Oldu

Alınan kararla Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
İki kuvvet komutanı emekliye sevk edildi
Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.
Yeni komuta kademesi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.