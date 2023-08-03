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Yeni Genelkurmay Başkanı Belli Oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de yaklaşık 3 saat süren toplantıda yeni genelkurmay başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (YSK) yeni kademesi belli doldu.

Yeni Genelkurmay Başkanı Belli Oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Belli Oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de yaklaşık 3 saat süren toplantıda yeni genelkurmay başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (YSK) yeni kademesi belli doldu.

03 Ağustos 2023 Perşembe 17:09

Alınan kararla Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

İki kuvvet komutanı emekliye sevk edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.

Yeni komuta kademesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

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Yeni Genelkurmay Başkanı Belli Oldu
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