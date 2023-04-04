Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, KMTSO’yu ziyaret etti!

Ziyaretin ardından açıklama yapan Erbakan, depremde ağır yara alan Hatay ve Osmaniye'ye de ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölge insanının derdine ortak olmayı amaçladıklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Maksadımız bir kez daha geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletmek. Aynı zamanda teşkilatımızın hayata geçirdiği çadır kentleri dolaşmak. Amacımız, buradaki depremzede kardeşlerimizle mübarek Ramazan gününde birlikte iftar yapmak. Ticaret ve Sanayi Odamıza da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımız, Kahramanmaraş'taki ticaret sanayi ve üretimin yeniden eski günlere dönmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bizleri bilgilendirdi. İnşallah buradan gelen talepleri mümkün olduğu kadar Yeniden Refah Partisi olarak gündeme getirip çözüm için gereken adımların atılmasına vesile olmak istiyoruz."

KMTSO Başkanı Buluntu ise, Erbakan nezdinde Yeniden Refah Partisi heyetine, deprem sonrası Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi tesislerinde oluşan hasarla ilgili bilgi verirken, genelde Kahramanmaraş ekonomisi özelde ise yaraların sarılmasına yönelik konular ele alındı.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyeleri Davut Güloğlu, Zülküf Şeker, İl Başkanı Mehmet Dere’nin de eşlik ettiği ziyarete; Yönetim Kurulu Üyeleri Sadi Kır ile Muhittin Çınar’da katıldı.