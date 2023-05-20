Yüksek maaşla personel alımı başladı! Tam 22 bin tl ödenecek!

DSI tarafından yapılan açıklamaya göre, personel alımı 2023 yılında gerçekleştirilecek. Başvuruların son tarihi ise hızla yaklaşıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İşkur'un resmi web sitesine girerek gerekli bilgileri doldurabilirler.

İşçi alımı için aranan şartlar ise belirli bir meslek grubuna yönelik olarak belirlendi. İlgili meslek gruplarında tecrübesi olan adaylar, başvuru sürecine katılabilecekler. Başvuruların sonuçları, adayların yeteneklerine ve uygunluğuna göre değerlendirilecek.

DSI İşkur personel alımı fırsatı, 22 bin TL maaşla cazip bir kariyer imkanı sunuyor. Bu nedenle, niteliklere uygun adayların başvurularını son tarih öncesinde tamamlamaları önemlidir.

Başvuruların sona erdiği tarihten sonra, adaylar iş görüşmeleri için çağrılacaklar. İş görüşmeleri ve diğer aşamaların başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, adaylar DSI'nın bünyesinde istihdam edilebilecekler.

DSI'nın 22 bin TL maaşla 819 işçi alımı fırsatı, istihdam olanaklarını arayanlara büyük bir imkan sunuyor. Başvuru sürecini kaçırmamak ve niteliklere uygun adaylar arasına girmek için, başvuruların son tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir.Türkiye Devlet Su İşleri (DSI) Genel Müdürlüğü, heyecan verici bir duyuruyla KPSS şartı olmadan 22 bin TL maaşla toplamda 819 işçi alımı yapacağını duyurdu. Ancak, başvuru süresi hızla sona eriyor.

DSI tarafından açıklanan kadrolar işçi, operatör, usta, usta yardımcısı, şoför, topoğraf, treyler operatörü ve yardımcısı belirlenmiştir.

Bu büyük fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, KPSS puanı aranmaksızın başvurularını tamamlayabilirler. Ancak, başvuruların son tarihine dikkat etmek önemlidir.

Başvuruların sona ermesinin ardından, adaylar yetenekleri ve uygunlukları doğrultusunda değerlendirilecek ve iş görüşmelerine çağrılacaklar. Başarılı olan adaylar, Devlet Su İşleri'nde istihdam edilmek üzere seçilecektir.

Bu KPSS'siz işçi alım fırsatı, 22 bin TL maaş ve çeşitli mesleklerde istihdam olanağı sunarak çalışma hayatına adım atmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Başvurularınızı son tarih öncesinde tamamlamayı unutmayın ve bu önemli fırsatı kaçırmayın.