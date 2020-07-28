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Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede insanı ürperten korkunç bir detay daha ortaya çıktı.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede insanı ürperten korkunç bir detay daha ortaya çıktı.

28 Temmuz 2020 Salı 13:35

Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

37 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ…

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede insanı ürperten korkunç bir detay daha ortaya çıktı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamenin ekinde yer alan otopsi raporunda Tutuklu sanık Kemaloğlu'nun genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçakladığı ve bunlardan 13'ünün öldürücü nitelikte olduğuna yer verildi.

Vahşi cinayette hayatını kaybeden Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce sanık Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiğine de iddianame de yer verildi.

Tutuklu sanık Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

SABAH/ KENAN GÜRBÜZ

Anahtar Kelimeler:
Zeynep şenpınarKahramanmaraş
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