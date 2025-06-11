AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ile AK Parti İl Başkanı M.Burak Gül ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam'dan oluşan AK Parti heyeti söz konusu bölgede incelemelerde bulundular.

Kahramanmaraş İl Kültür Müdürü V. Eshabil Yıldız ve Müze Müdürü Safinaz Acıpayam'dan bölge koruma ve mozaikleri ortaya çıkarma yönündeki çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet, bu antik değerlerin yerinde mi yoksa başka bir yere mi taşınarak sergilenmesi konusunda titizlikle çalışmaların yürütülmekte olduğunu belirttiler.

AK Parti heyeti, bölgedeki esnafları da ziyaret ederek sohbet etti. Bu kapsamda Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerindeki AS Otomotiv işlermecisi Ahmet Sünbül'ü de ziyaret eden heyet, Kahramanmaraş'ın tanıtımı noktasında yapılan çalışmaları anlattı. Samimi ortamdaki ziyaret daha sonra fotoğraf çekimi ile ölümsüzleştirildi.