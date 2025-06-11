Fuarda stant açmak isteyen esnaf ve işletmeler, Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor.

Kahramanmaraş’ta geleneksel hale gelen ve geçtiğimiz yıl 20 yıl aranın ardından yeniden hayata geçirilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde yeniden düzenlenmeye başlanan fuar, bölge esnafına ve ziyaretçilere ticaret, tanıtım ve kültürel etkileşim açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Esnaflar İçin Ön Başvurular Başladı

1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanında düzenlenecek olan fuarda yer almak isteyen esnaflar için stant ve alan kiralama ön başvuruları başladı. Fuarda stant açmak isteyen esnaf ve işletmeler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/06/11/uluslararasi-geleneksel-agustos-fuari-esnaf-on-basvuru-formu adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvuru yapabiliyor.

Ticaret, Kültür ve Eğlence Bir Arada

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören fuar, bu yıl da ticaretin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirilerek her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Onlarca stantta yerel ürünler, el sanatları, yöresel lezzetler ve daha birçok farklı sektör temsil edilecek. Ayrıca fuar süresince sahne gösterileri, çocuk etkinlikleri ve konserlerle ziyaretçilere keyifli bir fuar deneyimi sunulacak.