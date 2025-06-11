Demirel, sınav öncesi ve sınav günü öğrencilerin ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususları detaylı bir şekilde ele aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin psikolojik danışmanlarından Nagihan Demirel, öğrenciler ve ebeveynlere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Sınav sürecinin yalnızca öğrencileri değil, aileleri de yakından etkilediğini belirten Demirel, fiziksel, zihinsel ve duygusal iyi oluşun bu dönemde öncelikli tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Öğrencilere Sağlık ve Zaman Yönetimi Uyarısı

Sınav sürecine fiziksel ve mental olarak hazırlıklı girmenin başarıyı etkileyen en temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Demirel, öğrencilerin bu dönemde dikkat etmesi gerekenleri sıraladı. Demirel, “Öncelikle beslenme düzenine dikkat edilmeli. Öğrenciler sınav öncesi süreçte çok ağır, yağlı veya daha önce hiç tüketmedikleri yiyeceklerden uzak durmalı. Bunun yanında beden sağlığına zarar verebilecek yorucu aktivitelerden kaçınılmalı. Uyku düzeni de büyük önem taşıyor. Öğrenciler, uyuma ve uyanma saatlerini sınav saatine göre yeniden düzenlemeli ve bu düzene günler öncesinden adapte olmalı” diye konuştu.

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

Demirel ayrıca sınav günü rahat kıyafetler tercih edilmesini önerirken, son günlerde yapılan deneme sınavlarının sadece çözülmekle kalmaması, mutlaka analiz edilerek eksik konuların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sınav günü için de önemli bir uyarıda bulunan Demirel, öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden ziyaret etmelerini, ulaşım güzergâhlarını belirlemelerini ve sınav günü okula en az yarım saat önce gitmelerini tavsiye etti. Bu hazırlıkların son dakika streslerini en aza indireceğini belirtti.

Sınav Anında Panik Yapmamak İçin...

Sınav sırasında zaman yönetiminin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Demirel, “Öğrenciler anlamadıkları sorularda çok fazla vakit kaybetmemeli. Önce kolay soruları çözmeleri, zorlandıkları sorulara daha sonra dönmeleri daha verimli olur. Bu yöntem, zamanın daha etkin kullanılmasına katkı sağlar ve panik duygusunu azaltır” ifadelerini kullandı.

Ebeveynlere: Sakinlik, Destek ve Anlayış

Nagihan Demirel, sınav sürecinde ebeveyn desteğinin de en az öğrenci hazırlığı kadar önemli olduğunu belirtti. Özellikle son günlerde ailelerin tutum ve davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Demirel, “Ebeveynler çocuklarının psikolojisini anlamaya çalışmalı, onlarla yapıcı ve pozitif bir iletişim kurmalıdır. Eleştirel, yargılayıcı ya da baskı kuran tutumlardan kesinlikle kaçınılmalı. Hatta bu tür olumsuz tutumların olduğu ortamlardan çocukların uzak tutulması gerekir” dedi.

“Her Çocuk Özeldir”

Demirel, sınav akşamlarında aile bireylerinin günlük rutinlerine devam etmelerinin çocuğa güven hissi vereceğini, bu durumun sınav stresini azaltacağını vurguladı. Ayrıca sınav sonrası çocukların performansları hakkında kıyaslama yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Demirel, “Her çocuk özeldir ve farklı ilgi alanlarına, farklı yeteneklere sahiptir. Başkalarıyla yapılan kıyaslamalar, çocuğun kendine güvenini sarsar ve gelecekteki sınavlara karşı daha fazla kaygı geliştirmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.